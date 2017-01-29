Правоохранители задержали заместителя прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Генинспекция выходит на серьезный уровень. Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда. Чистим ГПУ от предателей», – написал он.
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