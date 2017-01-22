Останки украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели. Об этом заявил поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский, сообщает Радио Свобода.

«Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге», - сказал дипломат.

Также отмечается, что 21 января в Праге по инициативе украинской общины отслужили панихиду по Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе.

Напомним, 3 января на Ольшанском кладбище в Праге были принудительно эксгумированы останки украинского поэта и драматурга Александра Олеся и его супруги Веры Кандыбы. На их месте был похоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который присматривал за могилой писателя и платил за нее необходимую ренту и в соответствии с чешскими законами приобрел на этот участок право собственности. Похоронить там Михайлишина решил его сын и наследник Роман.

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся и его супруги в Украину. На это дали согласие их родственники в Канаде.

Останки Александра Олеся будут перезахоронены на территории Лукьяновского заповедника в Киеве.