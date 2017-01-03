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Останки украинского писателя Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий пражского кладбища до момента решения его родственников о месте окончательного захоронения останков, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Согласно указанию Президента Украины Министерство иностранных дел Украины через посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы», – говорится в сообщегнии.

По информации МИД, на месте, где была могила Олеся, захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал ща могилой Олеся и платил необходимую ренту.

Отмечается, что после смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте.

«При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. После соответствующего решения посольство Украины в Праге будет принимать все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены. МИД Украины держит вопрос перезахоронения Александра Олеся на особом контроле», – сказано в сообщении.

Напомним, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который был похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы.

В то же время Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел срочно выяснить возможность перезахоронения Олеся в Украине.
ForUm

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