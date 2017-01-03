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Останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы.

Как стало известно ZN.UA, в могиле Олеся на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривен. — Ред.).

По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны. Известно однако, что могилу уже раскопали. Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула. 

Министр информполитики Юрий Стець отметил, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее. 
ForUm

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