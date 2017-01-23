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Кабинет Министров выделил Министерству иностранных дел 60 тыс. грн для доставки в Украину останков писателя Александра Олеся и его жены.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Выделить Министерству иностранных дел для перевозки из Чешской Республики в Украину останков Александра Олеся и его жены Веры Антоновны Кандыбы – 60 тыс. гривен, Киевской горгосадминистрации на их перезахоронение – 80 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

Минфину поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Минэкономразвития, Минфин и Госказначейство должны подать до 28 декабря 2017 года отчет об использовании выделенных средств.

Как сообщал ForUm, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы в начале января 2017 года.

В могиле Олеся на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

 
ForUm

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