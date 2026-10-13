Лукашенко назвав інцидент на кордоні з Латвією інсценуванням заради фінансування ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Латвію в інсценуванні нападу озброєних людей на кордоні з Білоруссю. За його версією, інцидент нібито організували, щоб отримати додаткове фінансування від Європейського Союзу.

Про це пише білоруське видання «Зеркало».

Раніше балтійські медіа повідомляли, що озброєні люди в масках, які прибули з території Білорусі, намагалися переправити до Латвії групу з 20 нелегальних мігрантів.

Латвійські військові зупинили цю спробу. Однак за кілька годин після інциденту невідомі проникли на територію Латвії, зламали електрощитову та викрали дві камери відеоспостереження, після чого повернулися до Білорусі.

Лукашенко заявив, що Мінськ нібито знає про організацію провокації латвійською стороною.

«Ми дуже добре про це знаємо, мені вже повідомили, що це було зроблено як інформаційний привід для отримання грошей від ЄС самими латвійцями. Ми не маємо до цього жодного стосунку», — сказав він.

Самопроголошений президент також стверджував, що подібні операції не проводять без погодження з ним, однак цього разу, за його словами, такого погодження не було. Звинувачення Білорусі в причетності до інциденту він назвав брехнею.

Лукашенко припустив, що Латвія та інші країни Балтії, а також Польща зацікавлені в додаткових коштах, зокрема на військові потреби. Як приклад він навів закупівлю Польщею танків та іншої військової техніки, заявивши, що такі витрати є значними, тоді як країні нібито бракує дров для населення.