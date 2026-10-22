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Столиця

У Києві після російської атаки вщент знищено павільйон «Епіцентру»

У Києві після російської атаки вщент знищено павільйон «Епіцентру»

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня знищено один із павільйонів торговельного центру «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі столиці. В іншій частині будівлі зруйновано конструкції з першого по третій поверхи та вибито вікна.

Про це повідомляє «Громадське радіо» з місця події.

На місці удару продовжують працювати рятувальники та поліція. Надзвичайники гасять осередки тління.

У ніч проти 22 жовтня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За повідомленнями, РФ застосувала ракети «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс», а також 210 ударних дронів.

За даними «Громадського радіо», з вечора 21 жовтня до ранку 22 жовтня Росія випустила по столиці 21 балістичну ракету різних типів. Атака відбувалася трьома хвилями.

Удень 22 жовтня російські війська продовжили завдавати повторних ударів по Києву балістичними ракетами та безпілотниками.

Фото: Юлія Горбань/Громадське радіо

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївЕпіцентрудар рашистів
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