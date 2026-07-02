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Війна

Сили оборони атакували великий російський НПЗ

Сили оборони атакували великий російський НПЗ

У ніч на 2 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська обл., рф).

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, уражено  установку первинної переробки нафти АВТ-6. 

Ступінь завданих збитків уточнюється. 

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. 

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора. 

Також уражено склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам'янки Запорізької області. 

Уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів. 

Уражено командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області. 

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУНПЗвійнаГенштабокупанти
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