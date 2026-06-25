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Економіка

Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 мільярда

Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 мільярда

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 млрд. євро з кредиту на 90 млрд. євро та анонсувала виділення коштів на виробництво дронів.

З початку повномасштабного вторгнення ЄС та держави-члени надали Україні близько 200 млрд. євро допомоги, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту, це 3,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні", - сказала фон дер Ляйєн.

У найближчі дні ЄС почне переказувати Україні кошти із пакета на 6 млрд. євро, що спрямовані на виробництво дронів.

"Це насправді солідарність у дії", - сказала вона.

Фото: 24 канал.

 Автор: Галина Роюк

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