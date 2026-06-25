Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 мільярда

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 млрд. євро з кредиту на 90 млрд. євро та анонсувала виділення коштів на виробництво дронів.

З початку повномасштабного вторгнення ЄС та держави-члени надали Україні близько 200 млрд. євро допомоги, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту, це 3,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні", - сказала фон дер Ляйєн.

У найближчі дні ЄС почне переказувати Україні кошти із пакета на 6 млрд. євро, що спрямовані на виробництво дронів.

"Це насправді солідарність у дії", - сказала вона.

Фото: 24 канал.