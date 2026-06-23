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Полiтика

Лавров заявив про готовність Росії відновити переговори з Україною

Лавров заявив про готовність Росії відновити переговори з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявив, що Москва готова відновити мирні переговори з Україною та повернутися до обговорення домовленостей, на яких переговорний процес було призупинено.

«Ми готові розмовляти з Києвом, як ми завжди це робили», – сказав Лавров.

За його словами, параметри політико-дипломатичного врегулювання нібито були обговорені та погоджені на Алясці майже рік тому.

Заява очільника російського МЗС пролунала на тлі запроваджених у Росії обмежень на продаж бензину, які передували серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Останній раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США відбувся у лютому. Після загострення ситуації на Близькому Сході тристоронній переговорний процес було відкладено на невизначений термін.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення конфлікту між США та Іраном Вашингтон зможе зосередитися на врегулюванні російсько-української війни. За його словами, Росія має укласти угоду з Україною.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7 Трамп також висловив обережний оптимізм щодо перспектив досягнення мирної угоди.

Водночас у Кремлі заявили, що останні українські удари по території Росії «не наближають особисті контакти» між рашистським лідером Владіміром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговориВолодимир ЗеленськийВладімір ПутінСєрґєй Лавров
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