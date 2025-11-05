﻿
Столиця

На Київській митниці створили корупційну схему

Прокурорами Київської міської прокуратури спільно з оперативниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на отриманні грошей за безперешкодне оформлення автомобілів, ввезених з-за кордону, викрито заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці Державної митної служби.

Працівники митниці налагодили схему отримання грошей від підприємств, які ввозять в Україну вживані автомобілі зі США, повідомляє Київська міська прокуратура.

Спочатку заступник керівника митного посту призупиняв розмитнення автомобілів, а після цього його підлеглий через митних брокерів пояснював як можна розв’язувати цю проблему швидко і без перешкод.

Далі представників підприємств запрошували на перемовини до заступника керівника митного посту.

Затримали посадовців митниці в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової суми неправомірної вигоди у сумі $2400.

Фото: Київська міська прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

