Голова Мінфіну США розгромив заяву Кремля і розповів про нульове зростання економіки РФ

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент в інтервʼю CBS News у неділю, 26 жовтня, відреагував на заяву посланця російського диктатора Кирила Дмитрієва щодо впливу економічних санкцій. Він пояснив, який наразі стан економіки Росії та наголосив на ефективності тиску.

Що говорив Дмитрієв про санкції

Посланець російського диктатора заявляв, що економічний тиск на Росію "абсолютно не вплине". За його словами, наслідком санкцій стане лише зростання світових цін на нафту, чим нібито скористаються російські компанії.

Реакція Скотта Бессента

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував слова російського представника, назвавши його "пропагандистом".

"Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Що ще він може сказати? Що все буде жахливо і що це змусить Путіна сісти за стіл переговорів?" — риторично запитав Бессент.

Глава Мінфіну США наголосив, що РФ відчує вплив санкцій на свою економіку. За його словами, тиск змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо закінчення війни проти України.

Бессент заявив, що економіка Росії — це "економіка воєнного часу". Він розповів, що наразі зростання практично нульове, а "інфляція, я вважаю, перевищує 20%".

"І все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки", — додав міністр фінансів США.