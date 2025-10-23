“План Трампа” може стати зразком: Європа обговорює нову модель перемир’я для України

Україна проводить переговори з європейськими союзниками щодо можливого плану припинення вогню, після того як заяви президента США Дональда Трампа викликали занепокоєння про можливі територіальні поступки Росії.

Українські посадовці обговорюють варіанти перемир’я з колегами у Лондоні, Парижі, Брюсселі та інших європейських столицях. Жоден із цих планів наразі не є остаточним, повідомляє Politico.

Одна з ідей передбачає створення “мирної ради”, подібної до ініціативи Трампа на Близькому Сході щодо управління Газою. За даними джерел, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував розробити окремий план припинення вогню, який підтримали б усі європейські союзники України.

Проте офіційні британські джерела спростували інформацію про завершену пропозицію, наголосивши, що наразі йдеться лише про обговорення варіантів. “Ми інтенсивно працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні найсильнішу позицію до, під час і після будь-якого припинення вогню”, — заявив речник прем’єр-міністра Великої Британії.

Сьогодні лідери ЄС на саміті в Брюсселі обговорять продовження фінансової допомоги Україні та потенційні варіанти припинення вогню. Цього тижня лідери “Коаліції охочих”, яку очолюють Стармер і президент Франції Емманюель Макрон, зустрінуться для обговорення підтримки України та координації дій щодо перемир’я.

Наразі жоден із планів припинення вогню не затверджений, і остаточне рішення ще не ухвалене.

Як повідомляло раніше ForUa, лідери Європи підтримали план Трампа щодо припинення вогню.