Что такое киберспорт и почему он становится полем для беттинга

Киберспорт становится популярной спортивной дисциплиной, и за соревнованиями киберкоманд наблюдают миллионы болельщиков. Киберспортивные турниры мирового масштаба собирают огромные аудитории, а их призовые фонды исчисляются миллионами американских долларов. Не удивительно, что букмекеры включили этот вид спорта в перечень для ставок.

Киберспорт уже развился в индустрию, где идет высокая конкуренция между командами. Лучшие игроки становятся звездами, а такие турниры как The International или IEM Cologne собирают не меньше зрителей, чем мировые чемпионаты по футболу. Живые трансляции позволяют ставить в лайв-режиме, что придает еще больше азарта бетторам.

Доминирующие игры в киберспорте

Каждый киберспортивный турнир превращается в настоящее шоу, на арене которого соревнуются лучшие из лучших игроков. Они много тренируются, приобретая нужные навыки и оттачивая реакции. Видеоигры могут быть в разных жанрах: многопользовательские (МОВА), стратегии реального времени, от первого лица.

Какие игры наиболее популярны и собирают наибольшее количество зрителей:

DOTA 2;

Counter-Strike 2;

League of Legends;

Valorant.

На эти игры букмекеры предлагают широкую роспись ставок: от традиционных на исход или тоталы по картам, до индивидуальных тоталов на игроков, первую кровь и прочее. Чтобы заключить удачные пари в данной дисциплине, необходимо знать ее специфику, следить за успехами команд, анализировать статистику их игр.

Особенности киберспорта

Бетторы знают, как ставить в традиционных спортивных дисциплинах: футболе, баскетболе, теннисе, хоккее и многих других. Например, футбол — самый популярный вид спорта, и букмекерские конторы предлагают широкий маркет ставок на все масштабные мировые чемпионаты, а также региональные соревнования.

С киберспортом сложнее, тут своя специфика, хотя беттор заполняет такой же купон на сайте. Для удачных пари мало везения, не стоит надеяться на лотерею. Киберспорт — это игры разума, когда более важная роль отводится знаниям. Нужно уметь проанализировать статистику команды, форму игроков, их навыки, и учесть даже патчи, что способны изменить баланс сил в игре.

Виды ставок на киберспорт

Заядлые болельщики обладают специфической информацией о самой игре, а также о стиле и стратегии команд. Поэтому могут выбирать как простые ставки, так и особые:

на исход: указать победителя игры;

фора: на разницу очков в картах или общую;

тоталы: количество убийств, сколько карт будет сыграно, сколько времени продлится игра;

в некоторых играх есть ставка на first blood, в Dota 2 — уничтожение башни.

Ставки принимаются в режимах pre-match и live. Если предматчевые прогнозы можно обдумать, то в лайве нужно быстро принимать решения, ориентируясь по ходу динамичной игры.

Киберспорт прочно входит в топы спортивных дисциплин, и многие букмекеры выделяют его даже в отдельную категорию. Этот вид официально признан спортом, не смотря на его виртуальность.