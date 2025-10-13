Скандал навколо Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: глядачі говорять про “підтасовку” результатів

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025, який відбувся 12 жовтня, став не лише святом дитячої музики, а й приводом для великого скандалу. У соцмережах — безліч обурених коментарів, звинувачення у “підтасовці”, “продажності журі” та несправедливому оцінюванні фіналістів.

За підсумками голосування, Україну на міжнародній сцені в Тбілісі представить 10-річна Софія Нерсесян із піснею «Мотанка». Та одразу після оголошення результатів інтернет “вибухнув” обговореннями. Частина глядачів переконана, що журі навмисне занизило бали головній конкурентці переможниці — Ользі Нестерко зі Львівщини.

“Тим суддям видно теж ведмідь на вухо наступив, так несправедливо судять. Ганьба їм! Оля супер!” — пише одна з користувачок.

“Може я щось не розумію (хоча маю музичну освіту), але, як на мене, то ця дівчинка жахливо, натужно кричить з випученими очима… У неї категорично немає голосу. Це не пісня — це крик…” — додає інша.

“Для мене переможниця совісті і порядності — Оля Нестерко. Вона була найкраща з піснею ‘Зозуля’. Але в нас, як завжди, все схвачено і договорено. Ця дитина навчиться з маличку, що за неї все порішають. Цікаво, скільки відстібнули за перемогу”, — зазначає користувач у коментарях.

Глядачі не погоджуються з рішенням журі

Журі у складі Влада Дарвіна, Натели Чхартішвілі-Зацаринної та Michelle Andrade віддали перше місце дуету Злати Іванів та Владислава Васицького. Проте за підсумками голосування у застосунку Дія, де цього року участь взяли рекордні 190 тисяч українців, переможницею стала Софія Нерсесян.

Саме ця розбіжність між оцінками журі та глядачів і стала приводом для хвилі звинувачень у непрозорості конкурсу. У коментарях люди запитують, чому результати суддів оголосили пізніше за глядацькі, і чому різниця в один бал фактично визначила долю фіналу.

Що відомо про Софію Нерсесян

Софія народилася у Києві у вірменсько-українській родині й є родичкою легендарної Ніни Матвієнко. Вона володіє рідкісним типом голосу — другим альтом, активно бере участь у благодійних концертах і допомагає збирати кошти для Збройних сил України.

Її пісня «Мотанка», написана Світланою Тарабаровою, присвячена українському оберегу та вірі у силу культури.

“Дитяче Євробачення” без драми не обійшлося

Організатори поки не коментували звинувачення у “підтасовці” результатів. Тим часом у соцмережах продовжуються суперечки — під публікаціями Суспільного та у фан-групах Євробачення з'являються різні коментарі, а користувачі діляться скриншотами голосування й порівнюють бали.

Попри скандал, офіційно перемога залишається за Софією Нерсесян. Але питання до прозорості цьогорічного Нацвідбору залишаються відкритими.