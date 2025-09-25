﻿
Культура

Кохана Кіану Рівза розповіла правду про їхні стосунки

Американська художниця Александра Ґрант публічно відреагувала на чутки про своє весілля з актором Кіану Рівзом. Вона чітко заявила, що вони не одружені.

Александра розмістила у своєму Instagram фото, де вона цілується з Кіану на сходах біля Східного порталу Роденового кратера – артпростору в Аризоні. У підписі до світлини вона пояснила, що це не весільний знімок.

Фото: Александра Ґрант/Instagram

– Це справжнє фото. Не фото з заручин і не весільне оголошення, створене штучним інтелектом… просто поцілунок! (Можливо, момент перед або після нього… зважаючи на наші кумедні вирази обличчя!), – написала Ґрант.

Вона уточнила, що знімок був зроблений після інтерв’ю, яке Кіану та фотограф Ґард брали у художника Джеймса Туррелла для проєкту Visionaries.

– Я ділюся цим тут, щоб подякувати всім за привітання з нашим весіллям. Щоправда, ми не одружилися. Добрі новини дуже потрібні в ці дні, але це все одно фейкові новини, тож будьте обережні! А ось трішки справжнього щастя! – наголосила у своєму дописі мисткиня.

За день до цього представник Кіану Рівза у коментарі для People підтвердив, що пара не брала шлюб.

– Це неправда. Вони не одружені, – заявив він.

Як повідомляв ForUA, що чутку про таємне весілля Кіану Рівза й Александри Ґрант запустило видання RadarOnline з посиланням на анонімні джерела. Інсайдери стверджували, що церемонія була максимально приватною.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

весілляНовини шоу-бізнесаКіану РівзАлександра Ґрант
Популярнi статтi