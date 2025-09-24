Окупанти знову завдали успішного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ

Російські окупанти 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Серед застосованого озброєння — дві балістичні ракети «Іскандер».

Як розповіли у війську, внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють екстрені служби, пораненим оперативно надають необхідну медичну допомогу.

Там наголосили, що для збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час російських ракетних та повітряних атак.

Де саме стався удар — невідомо, однак Повітряні сили ЗСУ вдень 24 вересня попереджали про БпЛА над Гончарівським на Чернігівщині та рух швидкісних цілей у бік того селища.

Ще 29 липня росіяни вдарили по Гончарівському полігону, що забрало життя 3 людей. Ще 18 — були поранені.

Нагадаємо, це не єдина атака росіян на тренувальні полігони. Так, 1 червня окупанти завдали удару ракетою «Іскандер» по розташуванню 239 полігону «Черкаське» на Дніпропетровщині. Унаслідок нього було відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених, а колишній командувач Сухопутних військ, а нині командувач Об’єднаних сил Михайло Драпатий подав у відставку.

А 4 червня під ракетним ударом опинився один із навчальних підрозділів у Полтавській області — тоді загинули двоє людей.

22 червня російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок удару були загиблі та щонайменше 14 поранених серед українських військових.