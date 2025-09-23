Потяги на південь та схід України затримуються через обстріли

Вночі 23 вересня Росія завдала удару по Кіровоградській області, пошкодивши об’єкт інфраструктури. Через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок ворожих обстрілів низка пасажирських поїздів прямують із затримками, повідомляє Укрзалізниця.
Затримки торкнулися наступних поїздів:
№54 Одеса – Дніпро
№254 Одеса – Кривий Ріг
№51 Одеса – Запоріжжя
№128 Львів – Запоріжжя
№92 Одеса – Краматорськ
В компанії закликали пасажирів стежити за актуальним часом відправлення на офіційному сайті та перепросили за тимчасові незручності.
Автор: Тетяна Андрійко