ЄС надає Україні 40 млн євро, щоб допомогти пережити четверту зиму агресії РФ

Європейська комісія надає додатково €40 млн гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму російської агресії.

Ця нова підтримка зміцнить готовність країни до зими та захистить мирних жителів від екстремальних холодів.

Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті Єврокомісії. , повідомляє Європейська комісія.

Підтримка українців від ЄС у зимовий період: що відомо

Зазначається, що в межах наданих коштів партнери ЄС із надання гуманітарної допомоги:

передадуть матеріали для будівництва житла;

відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб;

поліпшать доступ до води, санітарії та опалення.

Фінансування також передбачатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади та утеплювач, пункти екстреного обігріву.

– Особлива увага буде приділена вразливим верствам населення, таким як люди похилого віку, діти, люди з обмеженими можливостями та сім’ї переміщених осіб, які мешкають у місцях колективного проживання, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ЄС направив понад 156 тис. тонн гуманітарної допомоги у відповідь на масштабне руйнування енергетичної інфраструктури України.

Ця підтримка охоплює енергетичне обладнання, таке як 9 342 електрогенератори, 6 917 трансформаторів і мільйони енергозбережних світлодіодних ламп.

Паралельно з цим ЄС та його держави-члени мобілізували понад 4,2 млрд євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн.

ЄС також успішно координував медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів із України до лікарень 22 європейських країн для лікування.