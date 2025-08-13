Адвокатка з «русского міра»: хто така Наталія Хітрук і чому її біографія викликає питання

В Україні триває дискусія щодо діяльності УПЦ МП. До 18 серпня Київська митрополія має розірвати зв’язки з РПЦ, інакше її ліквідують. Але навіть у разі ліквідації московські священники можуть сподіватися на підтримку у судах від лояльних адвокатів. Однією з таких постатей є Наталія Хітрук.

Як йдеться в статті Lenta.UA, Хітрук працювала у судовій системі, зокрема керувала апаратом Апеляційного суду Одеської області. У 2015 році стала відомою через коментарі ЗМІ про трагедію в суді, а у 2018-му опинилася в судовому процесі вже сама. Тоді ходили чутки про службовий роман та шантаж керівництва.

Пізніше Хітрук працювала в органах держреєстрації, а згодом переїхала до Києва, де стала заступницею директора ЦНАП «Готово» на Печерську. За інформацією джерел, призначення відбулося за сприяння скандального забудовника Максима Микитася, а завданням Хітрук було довести ЦНАП до банкрутства з подальшою передачею землі забудовникам. План не вдався — Центр працює досі.

У 2023 році Хітрук отримала адвокатське свідоцтво і стала співробітницею бюро Олега Уртаєва в Одесі. Її бос характеризує її як професійну й досвідчену, хоча відомості про її особисте життя та погляди викликають серйозні питання.

«Хітрук - адептка «русского міра», прихожанка московського патріархату. Саме на адвокатів, які мають широке коло знайомств у владі, розраховує УПЦ МП. І, як традиційно склалося у прихожан московської церкви, набожність у них ходить рука за руку з аморальністю. У деклараціях, які Хітрук подавала, працюючи на вище перерахованих посадах, членами сім’ї вказані дві дочки, але немає чоловіка. Це не гріх, сучасна жінка здатна сама забезпечити себе і своїх дітей. Так, але в який спосіб? Про це говорять різне. І на жаль, в Інтернеті можна знайти шокуючі відео, на яких пані Хітрук веде себе дуже розпусто. М’яко кажучи», - говориться в матеріалі.

У 2020 році Хітрук балотувалася до Київської облради від партії «Батьківщина», хоча не мала зв’язків з регіоном.

«Звідси – два питання. Перше – пану Уртаєву: куди дивиться та чим думає керівник адвокатського об’єднання, у команді якого працює така особа? Друге питання адресується «Батьківщині». На місцевих виборах 2020 року Наталія Хітрук балотувалася до Київської обласної ради як член партії «Батьківщина» під номером №61 в окрузі 8 (Обухівський район), де наче як активно бореться за традиційні цінності. А як тоді панянка з Одеси із, так би мовити, нетрадиційними поглядами опинилася в списках? Та ще й не маючи жодного стосунку до Київської області», - зазначається в статті.

«Питання до керівництва адвокатських об’єднань, Мін’юсту та політичних партій залишаються відкритими: чому під час війни допускають до юридичної практики людей із сумнівною репутацією та проросійськими поглядами», - резюмують журналісти.