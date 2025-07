ППО та броня: Пентагон погодив продаж зброї Україні

Сполучені Штати Америки затвердили продаж Україні військової допомоги загальною сумою 322 мільйони доларів. Йдеться про два окремих пакети:

- перший на суму 172 мільйони доларів, який включає зенітно-ракетні комплекси HAWK Phase III;

- другий — на 150 мільйонів доларів, передбачає постачання бойових машин піхоти M2 Bradley.

“Запропонована угода про продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для здійснення місій самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним засобам протиповітряної оборони”, — зазначено у повідомленні Пентагону.

Довідка: HAWK (Homing All the Way Killer) — це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для перехоплення літаків, вертольотів і крилатих ракет на дистанції до 40 км і висоті до 18 км.

Він відзначається покращеною радіолокаційною системою наведення та підвищеною точністю ураження цілей. Комплекс мобільний і придатний для швидкого розгортання, що робить його ефективним засобом прикриття важливих об'єктів і тилових районів.

M2 Bradley — це бойова машина піхоти, яка поєднує в собі потужне озброєння, броньований захист та високу мобільність. Вона озброєна 25-мм гарматою Bushmaster, кулеметом та ракетами TOW, здатними вражати бронетехніку ворога, включно з танками. Bradley вміщує шістьох десантників і забезпечує їх захист під час бою.