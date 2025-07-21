Ранковий дайджест ForUА: Україна під ударом, нові мирні переговори на горизонті, ліквідація міністерств, мертвий посадовець МВС та ліки від раку

21 липня, дайджест новин від редакції ForUА:
- У Києві, Харкові, Івано-Франківську цієї ночі пролунали вибухи: росія вчергове атакувала Україну. У столиці наслідки атаки фіксують у пʼяти районах. Є загиблий та поранені, займання житлового будинку та нежитлових приміщень. Понад 15 прямих влучань у Києві зафіксовано внаслідок атаки рф цієї ночі, — Ігнат.
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Переговори делегацій України та росії можуть відбутися 23–24 липня, — İndependent Türkçe. Турецьке видання з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє про можливу зустріч у Стамбулі. Офіційного підтвердження поки немає.
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В Росії триває авіаційний колапс через масовані атаки дронів: по всій рф знову затримуються сотні авіарейсів. За вихідні та ранок понеділка у московських аеропортах скасували понад 300 рейсів.
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СБУ та ОГП оголосили підозру у держзраді нардепу від ОПЗЖ, агенту фсб Христенку, який впливав на роботу НАБУ і був головним «рішалою» структури.
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Польща піднімала винищувачі через удар по Україні. Через масштабну нічну атаку росії по Україні Польща активувала всі захисні процедури.
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Захід має зробити «50-денний ривок» в озброєнні України, — міністр оборони Британії. «Потрібно використати 50-денний ультиматум Трампа, щоб ще більше посилити Україну на полі бою, і в такий спосіб змусити путіна сісти за стіл переговорів», вважає Джон Гілі.
- Росіяни розпочали наступ ще на одному напрямку на Харківщині — військовий Осман. Мета — відтягнути українські резерви з Куп’янського напрямку. За словами захисника, ситуація не надто сприятлива: «Велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії».
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В Іспанії знайшли мертвим колишнього посадовця МВС України в тому ж комплексі, де вбили російського льотчика, — El Español. У житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі знайшли в басейні тіло 61-річного Ігоря Грушевського — колишнього співробітника Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України та згодом Нацполіції.
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Кабмін ліквідував і перейменував кілька міністерств, — представник уряду у ВР Тарас Мельничук. Уряд провів перше засідання в оновленому складі.
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Прорив китайської медицини: знайдено ефективний засіб проти раку, - дослідження. Китайські вчені створили нову терапію проти раку крові - вона вже допомогла чотирьом пацієнтам. Метод базується на вірусі, який змушує організм знищувати тільки ракові клітини.
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60 мільйонів крон (понад 100 млн грн) на гаубиці для України зібрали в Чехії, — Ceske Noviny. Ініціатива «Подарунок для путіна» зібрала понад 2,4 мільйона євро на 6 гаубиць Д-30 для України. Їх передадуть у найближчі місяці. Паралельно стартував новий збір — на 500 бойових дронів і системи керування. Від початку 2025 року ініціатива вже зібрала 120 мільйонів крон — більше, ніж за той самий період у 2023 та 2024 роках.