Ранковий дайджест ForUА: Україна під ударом, нові мирні переговори на горизонті, ліквідація міністерств, мертвий посадовець МВС та ліки від раку

21 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

У Києві, Харкові, Івано-Франківську цієї ночі пролунали вибухи: росія вчергове атакувала Україну. У столиці наслідки атаки фіксують у пʼяти районах. Є загиблий та поранені, займання житлового будинку та нежитлових приміщень. Понад 15 прямих влучань у Києві зафіксовано внаслідок атаки рф цієї ночі, — Ігнат.

Переговори делегацій України та росії можуть відбутися 23–24 липня, — İndependent Türkçe. Турецьке видання з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє про можливу зустріч у Стамбулі. Офіційного підтвердження поки немає.

В Росії триває авіаційний колапс через масовані атаки дронів: по всій рф знову затримуються сотні авіарейсів. За вихідні та ранок понеділка у московських аеропортах скасували понад 300 рейсів.

СБУ та ОГП оголосили підозру у держзраді нардепу від ОПЗЖ, агенту фсб Христенку, який впливав на роботу НАБУ і був головним «рішалою» структури.

Польща піднімала винищувачі через удар по Україні. Через масштабну нічну атаку росії по Україні Польща активувала всі захисні процедури.

Захід має зробити «50-денний ривок» в озброєнні України, — міністр оборони Британії. «Потрібно використати 50-денний ультиматум Трампа, щоб ще більше посилити Україну на полі бою, і в такий спосіб змусити путіна сісти за стіл переговорів», вважає Джон Гілі.

Росіяни розпочали наступ ще на одному напрямку на Харківщині — військовий Осман. Мета — відтягнути українські резерви з Куп’янського напрямку. За словами захисника, ситуація не надто сприятлива: «Велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії».

В Іспанії знайшли мертвим колишнього посадовця МВС України в тому ж комплексі, де вбили російського льотчика, — El Español. У житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі знайшли в басейні тіло 61-річного Ігоря Грушевського — колишнього співробітника Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України та згодом Нацполіції.

Кабмін ліквідував і перейменував кілька міністерств, — представник уряду у ВР Тарас Мельничук. Уряд провів перше засідання в оновленому складі.

Прорив китайської медицини: знайдено ефективний засіб проти раку, - дослідження. Китайські вчені створили нову терапію проти раку крові - вона вже допомогла чотирьом пацієнтам. Метод базується на вірусі, який змушує організм знищувати тільки ракові клітини.