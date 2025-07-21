﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Україна під ударом, нові мирні переговори на горизонті, ліквідація міністерств, мертвий посадовець МВС та ліки від раку

Ранковий дайджест ForUА: Україна під ударом, нові мирні переговори на горизонті, ліквідація міністерств, мертвий посадовець МВС та ліки від раку

21 липня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  •  У Києві, Харкові, Івано-Франківську цієї ночі пролунали вибухи: росія вчергове атакувала Україну. У столиці наслідки атаки фіксують у пʼяти районах. Є загиблий та поранені, займання житлового будинку та нежитлових приміщень. Понад 15 прямих влучань у Києві зафіксовано внаслідок атаки рф цієї ночі, — Ігнат.

  • Переговори делегацій України та росії можуть відбутися 23–24 липня, — İndependent Türkçe. Турецьке видання з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє про можливу зустріч у Стамбулі. Офіційного підтвердження поки немає.

  • В Росії триває авіаційний колапс через масовані атаки дронів: по всій рф знову затримуються сотні авіарейсів. За вихідні та ранок понеділка у московських аеропортах скасували понад 300 рейсів.

  • СБУ та ОГП оголосили підозру у держзраді нардепу від ОПЗЖ, агенту фсб Христенку, який впливав на роботу НАБУ і був головним «рішалою» структури.

  • Польща піднімала винищувачі через удар по Україні. Через масштабну нічну атаку росії по Україні Польща активувала всі захисні процедури. 

  • Захід має зробити «50-денний ривок» в озброєнні України, — міністр оборони Британії. «Потрібно використати 50-денний ультиматум  Трампа, щоб ще більше посилити Україну на полі бою, і в такий спосіб змусити путіна сісти за стіл переговорів», вважає Джон Гілі.

  • Росіяни розпочали наступ ще на одному напрямку на Харківщині — військовий Осман. Мета — відтягнути українські резерви з Куп’янського напрямку. За словами захисника, ситуація не надто сприятлива: «Велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії».

  • В Іспанії знайшли мертвим колишнього посадовця МВС України в тому ж комплексі, де вбили російського льотчика, — El Español. У житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі знайшли в басейні тіло 61-річного Ігоря Грушевського — колишнього співробітника Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України та згодом Нацполіції.

  • Кабмін ліквідував і перейменував кілька міністерств, — представник уряду у ВР Тарас Мельничук. Уряд провів перше засідання в оновленому складі. 

  • Прорив китайської медицини: знайдено ефективний засіб проти раку, - дослідження. Китайські вчені створили нову терапію проти раку крові - вона вже допомогла чотирьом пацієнтам. Метод базується на вірусі, який змушує організм знищувати тільки ракові клітини.

  • 60 мільйонів крон (понад 100 млн грн) на гаубиці для України зібрали в Чехії,Ceske Noviny. Ініціатива «Подарунок для путіна» зібрала понад 2,4 мільйона євро на 6 гаубиць Д-30 для України. Їх передадуть у найближчі місяці. Паралельно стартував новий збір — на 500 бойових дронів і системи керування. Від початку 2025 року ініціатива вже зібрала 120 мільйонів крон — більше, ніж за той самий період у 2023 та 2024 роках.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КабміннаступракНАБУмирні переговориатака рфХристенко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ворог нарощує сили на Покровському напрямку: тривають важкі бої
Війна 21.07.2025 10:13:46
Ворог нарощує сили на Покровському напрямку: тривають важкі бої
Читати
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ
Столиця 21.07.2025 09:54:00
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ
Читати
Обстріл столиці: де не ходить транспорт і як курсують маршрути
Столиця 21.07.2025 09:33:03
Обстріл столиці: де не ходить транспорт і як курсують маршрути
Читати

Популярнi статтi