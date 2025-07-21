Зеленський запропонував відновити переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський уперше з моменту зриву минулого раунду переговорів запропонував відновити діалог із Росією щодо припинення війни. За даними The New York Times, український лідер закликав провести переговори за посередництва адміністрації Дональда Трампа.

Згідно з повідомленням видання, Зеленський запропонував обговорити режим припинення вогню, новий обмін полоненими та повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії. Також він повторив ініціативу щодо особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Голова РНБО Рустем Умеров вже передав цю ініціативу російській стороні, однак офіційної відповіді з боку РФ поки немає.

Видання зазначає, що погодження Трампом постачання додаткових систем ППО Україні та його публічні погрози санкціями проти партнерів Росії стали важливими сигналами, які можуть пришвидшити переговорний процес. Україна наразі очікує перше постачання ракет Patriot із Німеччини, що, за оцінкою аналітиків, зменшує тиск на Київ і усуває перевагу РФ в затягуванні війни.

Зеленський також повідомив, що наразі тривають переговори про новий обмін полоненими.

Сьогодні стало відомо, що 23–24 липня в Стамбулі може відбутися черговий раунд переговорів між українською та російською делегаціями.