Крихка нормалізація: чи буде Трамп надалі підтримувати Київ і тиснути на країну-агресорку

Отже, президент США Дональд Трамп переглядає свою стратегію щодо України та путінської Росії, більше не розраховуючи домовитися з Москвою щодо припинення бойових дій. Про ймовірну подальшу тактику Білого дому – далі в матеріалі For-UA.

Коментуючи у середу, 9 липня, нові антиросійські смислові акценти у заявах глави Білого дому, офіційний представник Держдепу США Теммі Брюс вказала на неспроможність дипломатії в російсько-українській війні. «Він (президент Трамп – ред.) залишається відданим дипломатії насамперед. Але треба розуміти, що це вже межа», - зауважила пані Брюс.

У той час як сам Трамп і Держдеп США ще остаточно не підтвердили ухвалення рішення підтримати підготовлений у Сенаті антиросійський санкційний законопроект, його автори та прихильники жорсткої лінії щодо Росії вважають точку неповернення пройденою.

Зокрема, як повідомив напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем, господар Овального кабінету підтвердив йому, що «пора просуватися» у питанні нових санкцій. «Це буде справді жорстке, нищівне послання Путіну: Сполучені Штати підтримують Україну, і ви заплатите за наслідки економічно», - наголосив співавтор законопроекту демократ Річард Блюменталь.

Законопроект, зазначимо, передбачає введення США мит у розмірі 500% на товари, що імпортуються з тих країн, які закуповують у Росії нафту, нафтопродукти, природний газ та уран. Між тим за повідомленням Politico, у процесі роботи над документом Грем і Блюменталь внесли до нього корективи, щоб розширити повноваження президента щодо звільнення від санкцій країни, які купують російську нафту чи уран, на 180 днів. «Ймовірність ухвалення санкційного закону, підготовленого сенаторами Гремом та Блюменталем, дуже висока. Однак це не означає, що все написане на папері одразу стане реальністю. Швидше за все, Трамп після підписання відкладе набуття його чинності, використовуючи як спосіб тиску на Росію», - прогнозує у розмові із The Washington Post неназване джерело у владі США.

Сам Трамп натомість, спілкуючись з журналістами у Білому домі в ніч на четвер, 10 липня за Києвом, питання антиросійських рестрикцій не коментував. Натомість він спробував «петляти» щодо іншого, не менш важливого тематичного кейса. Зокрема, глава американської держави заявив, що не цікавився питанням про те, хто віддав наказ призупинити військову допомогу Україні. Коли його запитали, чи дізнався він про те, хто саме віддав цей наказ, президент США відповів: «Я не думав про це». Поряд з тим Трамп запевнив, що наразі максимально зосереджений на ситуації в Україні та постачанні боєприпасів.

Водночас у відповідь на уточнення, про що говорить той факт, коли важливі рішення в уряді США можуть прийматися без відома президента, Трамп сказав: «Я б знав. Якби рішення було прийняте, я б дізнався. Я б дізнався першим. Скоріше за все, я б віддав наказ, але я ще цього не зробив». Власне після цієї словесної еквілібристики старий-новий господар Овального кабінету різко переключився на інше запитання, яке не стосувалося України та її війни з країною-агресоркою.

Тим часом про путінську Росію в контексті розв’язаної неї війни проти України розмовляв у середу, 9 липня президент Зеленський з Папою Римським Левом XIV і не лише з ним. Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу, вони обговорили війну Росії проти України та «нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру». Після зустрічі з понтифіком нинішній господар Банкової вирушив до офіційної резиденції президента Італії – Квіринальського палацу. Зустрічаючи Зеленського, Серджо Маттарелла заявив, що хоче «підтвердити велику дружбу та повну підтримку Італії незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». «Наша позиція є і залишається абсолютно твердою, і я хотів би висловити наше захоплення українським народом, що зміцнює нашу переконаність у повній підтримці вашої країни», - акцентував пан Маттарелла. Італійський президент також наголосив, що безпека України невіддільна від безпеки усієї Європи.

Дещо згодом, Володимир Зеленський, який, зазначимо, прибув до Італії на міжнародну Конференцію з відновлення України (триватиме 10-11 липня включно) зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. За підсумками цього рандеву чинний гарант української Конституції назвав розмову «змістовною». «Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні», - розповів глава держави. За його словами, детально сфокусувалися і на санкційному тиску.

Водночас Кіт Келлог, зміст своєї розмови з Зеленським не передавав, але високо оцінив дії президента України та його команди «за те, як розумно вони поводилися». Крім того, генерал у відставці заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій «План Маршалла». Він згадав як після завершення Другої світової війни США запровадили «План Маршалла» для Європи. «І я думаю, ми маємо зробити те саме для України», - наголосив трампівський спецпредставник. За його оцінкою, ситуація зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню. На переконання дипломата, саме припинення вогню дійсно може привести до завершення цієї війни.

«Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах. Крім того, масово гинуть також цивільні, руйнуються міста», - зазначив Кіт Келлог. Для порівняння генерал у відставці згадав, що армія Сполучених Штатів вийшла з В’єтнаму, втративши там 68 тисяч солдатів.

Спецпредставник президента США особливо акцентував на темі повернення з РФ українських дітей. Дональд Трамп, за його словами, надто переймається цією проблемою, тож наполягав у розмовах з Володимиром Зеленським, що вона має бути одним з пунктів переговорів з росіянами – і український лідер погодився.

Насамкінець Кіт Келлог зазначив, що сьогоднішня діяльність українських військових «завтра стане легендою». У даному контексті надзвичайно хотілося б також, аби певною мірою легендарною, а не спекулятивною, була союзницька роль Сполучених Штатів у питаннях, що стосуються російсько-української війни загалом і підтримки Києва, зокрема.