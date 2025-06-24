Оборонна співпраця: Україна і Данія підписали лист про спільне виробництво зброї

Україна та Данія уклали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння, яке відбуватиметься на території Данії.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook, зазначивши, що документ був підписаний разом із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном на полях саміту НАТО, який триває 24–25 червня в Гаазі.

За словами Умєрова, підписання документа "відкриває шлях" до виробництва українського озброєння в Данії.

– Цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн", — зазначив він.

Міністр також нагадав, що Данія вже виділила понад 67 мільйонів євро (500 млн крон) для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Виробничі потужності, створені в межах цієї ініціативи, будуть спрямовані на зміцнення оборонних можливостей України.

– Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів, — додав очільник Міноборони.