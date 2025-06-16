Москва висунула умову для припинення війни: Україна має повністю знищити всю надану їй західними партнерами зброю. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, коментуючи подальші кроки після завершення конфлікту.

«Всі ці надлишки повинні бути знищені. Всі міжнародні алгоритми відомі. Озброєння повинні бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано», — цитує Грушка російське видання «РІА Новини».

За його словами, західна зброя, що постачається в Україну, нібито становить загрозу безпеці не тільки для Росії, а й для самих країн Заходу. Ця заява прозвучала на тлі постійних поставок військової допомоги Україні від країн-союзників, які допомагають їй протистояти повномасштабному російському вторгненню.

Наразі українська сторона та її західні партнери не прокоментували цю заяву.