Окупанти зосередили свій нічний удар на Кременчузі

У ніч проти 15 червня російські війська завдали удару по Україні за допомогою 183 безпілотників різних типів та 11 ракет. Основним напрямком удару був Кременчук на Полтавщині.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Серед застосованих ракет — 2 аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», 1 балістична «Іскандер-М/KN-23» 4 крилаті «Іскандер-К» та 4 крилаті «Калібр».

Повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Загалом вдалося знешкодити 167 засобів повітряного нападу противника: 119 збили вогневими засобами, 48 — локаційно втрачено. Зокрема, знешкодили 159 дронів (111 — вогневими засобами), 2 «кинджали», 3 «іскандери-К» і 3 «калібри».

У Кременчуці російські дрони та ракети та їхні уламки влучили в 6 локаціях.

Раніше в Полтавській ОВА розповідали, що під удар у Кременчуці потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. Однак обійшлося без постраждалих.