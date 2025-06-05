Український боксер Василь Ломаченко заявив про завершення спортивної кар’єри. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Відповідне відео український боксер оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

– У кожного боксера наступає день, коли він вішає рукавички на гвіздок. Цей день настав, – сказав Ломаченко.

37-річний спортсмен провів свій останній бій у травні минулого року. Тоді він здобув перемогу над австралійцем Джорджем Камбососом, ставши володарем титулу IBF у легкій вазі.

Василь Ломаченко - один із найтитулованіших боксерів сучасності. За кар'єру він став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях та виграв дві золоті олімпійські медалі (у 2008 та 2012 роках).

ForUa.com нагадує, раніше перша ракетка України Еліна Світоліна відреагувала на питання про завершення кар'єри.