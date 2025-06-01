﻿
Надзвичайні події

Атака на Херсонщині: росіяни скинули дрон на авто з дітьми

Атака на Херсонщині: росіяни скинули дрон на авто з дітьми

У Комишанах на Херсонщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей.

Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

ворог скинув вибухівку з БпЛА на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років, – написав він.

За його словами, у них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого — поранення ноги та руки.

Потерпілих доставили до медичної установи, їм надають всю необхідну допомогу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Херсонська областьвійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

250 мільйонів бджіл вилетіли на волю внаслідок аварії у США
Свiт 31.05.2025 14:39:27
250 мільйонів бджіл вилетіли на волю внаслідок аварії у США
Читати
У разі відмови від миру на російських умовах Україна втратить Суми, Харків, Одесу, - погрози рашиста
Полiтика 31.05.2025 14:10:24
У разі відмови від миру на російських умовах Україна втратить Суми, Харків, Одесу, - погрози рашиста
Читати
Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона
Свiт 31.05.2025 13:33:21
Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона
Читати

Популярнi статтi