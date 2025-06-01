Атака на Херсонщині: росіяни скинули дрон на авто з дітьми

У Комишанах на Херсонщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей.

Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– … ворог скинув вибухівку з БпЛА на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років, – написав він.

За його словами, у них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого — поранення ноги та руки.

Потерпілих доставили до медичної установи, їм надають всю необхідну допомогу.