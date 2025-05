Клуб "Едмонтон Ойлерс" здобув перемогу над "Даллас Старс" у півфінальній серії play-off Національної хокейної ліги - 4:1 - і вдруге поспіль вийшов до вирішальної стадії турніру, де зіграє з "Флорида Пантерс".

П'ятий матч протистояння "Едмонтон" виграв з рахунком 6:3. Зустріч відбулася на домашній арені "Далласа" American Airlines Center.

У складі переможців відзначилися Корі Перрі, Маттіас Янмарк, Джефф Скіннер, Коннор Макдевід, Евандер Кейн та Каспері Капанен. У "Далласа" шайби закинули Роопе Хінц, дубль на рахунку Джейсона Робертсона.

Торік команди також зустрічалися у півфіналі Кубка Стенлі. "Едмонтон" виграв серію з рахунком 4:2.

For the final time in the Conference Finals, #HockeyHandshakes 🤝 #StanleyCup pic.twitter.com/qVMDA9Ia9k