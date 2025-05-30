Клуб "Едмонтон Ойлерс" здобув перемогу над "Даллас Старс" у півфінальній серії play-off Національної хокейної ліги - 4:1 - і вдруге поспіль вийшов до вирішальної стадії турніру, де зіграє з "Флорида Пантерс".
П'ятий матч протистояння "Едмонтон" виграв з рахунком 6:3. Зустріч відбулася на домашній арені "Далласа" American Airlines Center.
У складі переможців відзначилися Корі Перрі, Маттіас Янмарк, Джефф Скіннер, Коннор Макдевід, Евандер Кейн та Каспері Капанен. У "Далласа" шайби закинули Роопе Хінц, дубль на рахунку Джейсона Робертсона.
Торік команди також зустрічалися у півфіналі Кубка Стенлі. "Едмонтон" виграв серію з рахунком 4:2.
For the final time in the Conference Finals, #HockeyHandshakes 🤝 #StanleyCup pic.twitter.com/qVMDA9Ia9k— NHL (@NHL) May 30, 2025
"Флорида" візьме участь у фіналі Кубка Стенлі втретє поспіль. У 2023 році команда поступилася "Вегас Голден Найтс" (1:4).
Фінал play-off стартує у ніч на 5 червня. Вперше за 16 років та в 11-е в історії фінал Кубка Стенлі другий рік поспіль відбудеться за участю одних і тих самих команд - "Флориди" та "Едмонтона".
У 2024 році "Пантерс" вперше у своїй історії здобули трофей, обігравши "Едмонтон" (4:3). Канадські клуби не можуть виграти Кубок Стенлі з 1993 року.Автор: Сергій Ваха