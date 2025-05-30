15 років за державну зраду сидітиме в тюрмі київський студент

Студент Київського коледжу отримав 15 років в’язниці за державну зраду - збирав інформацію про розташування військових об’єктів, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури 21-річного студента столичного коледжу визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні у телеграм у п`ятницю.

Прокурори довели в суді, що протягом липня – серпня 2024 року обвинувачений через телеграм отримував завдання від представників РФ за гроші збирати та передавати координати розташування військових об`єктів, а також присутність там військовослужбовців.

Зокрема, замовників цікавила інформація про Міністерство оборони України, Штаб Сухопутних військ ЗС України, 3-ї ОШБр ЗСУ та інших військових частин, які розташовані в столиці. Обвинувачений здійснював фото- та відеофіксацію цих об`єктів, спостерігав чи є там люди та техніка. Після цього передавав інформацію куратору з точними координатами об’єктів та деталями, які помітив.

Чоловік перебуває під вартою.