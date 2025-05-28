Народний депутат Сергій Швець пішов з життя, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець", - написав він у телеграмі у середу.

До обрання нардепом Сергій Швець був ведучим ранкових випусків "1+1".

ЗМІ повідомляють, що в Швеця був рак горлянки.

Йому було 48 років. Декілька тижнів не дожив до свого дня народження 13 червня.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання на парламентських виборах 2019 року (виборчий округ № 214, Дніпровський район м. Києва). Від партії «Слуга народу» як безпартійний.

На посаді народного депутата майже нічим не запам'ятався.