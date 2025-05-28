Народний депутат Сергій Швець пішов з життя, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець", - написав він у телеграмі у середу.
До обрання нардепом Сергій Швець був ведучим ранкових випусків "1+1".
ЗМІ повідомляють, що в Швеця був рак горлянки.
Йому було 48 років. Декілька тижнів не дожив до свого дня народження 13 червня.
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання на парламентських виборах 2019 року (виборчий округ № 214, Дніпровський район м. Києва). Від партії «Слуга народу» як безпартійний.
На посаді народного депутата майже нічим не запам'ятався.Автор: Богдан Моримух