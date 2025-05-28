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Енергетика

Кінець епохи Сироти: родича лідера ОПЗЖ звільняють з Укргідроенерго

Кінець епохи Сироти: родича лідера ОПЗЖ звільняють з Укргідроенерго

Державна компанія "Укргідроенерго", що відповідає за управління всіма великими гідроелектростанціями України, ймовірно, втратить свого багаторічного керівника Ігоря Сироту. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на інформацію з власних джерел. Відомо, що Сирота є близьким родичем проросійського політика Юрія Бойка, лідера колишньої ОПЗЖ.

Сирота очолював "Укргідроенерго" з 2010 року, коли Юрій Бойко обіймав посаду міністра енергетики. Дочка Ігоря Сироти, співачка Роксолана Сирота, відома під псевдонімом Roxolana, є дружиною сина Юрія Бойка.

Як зазначає видання "Наші гроші", Юрій Бойко особисто лобіював призначення Ігоря Сироти на посаду керівника "Укргідроенерго" понад 15 років тому.

Сироту активно "збивають" останні декілька тижнів.

"У підсумку він вирішив піти сам і найближчим часом має написати заяву за "власним бажанням". У середу її повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений" -- каже джерело.

Наразі офіційного підтвердження інформації про звільнення Ігоря Сироти з боку "Укргідроенерго" немає.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

сиротаОПЗЖЮрій Бойко
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