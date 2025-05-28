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Культура

Західні зірки продовжують відкривати для себе українські бренди

Західні зірки продовжують відкривати для себе українські бренди

Ми вже бачили Бейонсе у вбраннях від Ruslan Baginskiy та Frolov, повідомляє Insider. А днями її знову помітили у одязі "зроблено в Україні". На концерті в Нью-Йорку Бейонсе надягла довгу шубу зі штучного хутра від Cultnaked.

Бренд Cultnaked був створений в 2017 році українською фешн-фотографкою та дизайнеркою одягу львівянкою Мері Фуртас і з самого початку орієнтувався на західний ринок, насамперед США, та вечірне вбрання.

Визнання прийшло досить швидко і Бейонсе - не перша із зіркових клієнток бренду, серед яких - Аріана Гранде та Кайлі і Кендалл Дженнер.

 Автор: Наталка Печерська

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