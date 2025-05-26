Близько століття знадобиться військам рф, щоб окупувати запропоновану заступником голови ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим "буферну зону" в Україні, при цьому втрати агресора можуть сягнути 50 мільйонів особового складу. Такі приголомшливі підрахунки оприлюднив американський Інститут вивчення війни (ISW),

Аналітики ISW зазначають, що за період з 1 січня 2025 року по 24 травня 2025 року російські війська просувалися на території України та Росії в середньому на 14,3 квадратних кілометри на день.

"З такою швидкістю просування російським військам знадобилося б приблизно 3,9 року, щоб захопити решту Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і приблизно 91 рік, щоб захопити запропоновану Медведєвим "буферну зону", яка включає 587 459 квадратних кілометрів території України", – йдеться в аналітичному звіті.

Експерти також нагадують, що у лютому 2025 року ISW оцінював, що Росії знадобиться 83 роки для окупації решти 80 відсотків території України, виходячи з тодішніх темпів просування. Це свідчить про сповільнення темпів просування російських військ у період між лютим та травнем поточного року.

"Російські війська зазнавали в середньому 1500 втрат на день протягом останнього року (з середини 2024 року), що свідчить про те, що російські війська можуть зазнати майже 50 мільйонів втрат (приблизно третина нинішнього населення Росії), якщо російські війська збережуть поточний рівень втрат протягом 91 року, який знадобиться для створення "буферної зони" Медведєва", – підсумовують аналітики ISW.

Ці розрахунки наочно демонструють абсурдність та нереалістичність планів російського керівництва щодо подальшої територіальної експансії в Україні, враховуючи темпи просування та колосальні втрати, які несе російська армія.