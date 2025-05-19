У Саудівській Аравії відкрили першу у світі клініку зі штучним інтелектом

Китайський медичний стартап Synyi AI відкрив першу у світі клініку, де штучний інтелект самостійно ставить діагнози та виписує рецепти.

Проєкт запущено у регіоні Аль-Ахса (Саудівська Аравія) у співпраці з Almoosa Health Group і наразі перебуває на стадії пілотного тестування, повідомляє Bloomberg.

Головний віртуальний лікар клініки – ШІ-асистент на ім’я доктор Хуа. Пацієнти описують йому симптоми через планшет, після чого ШІ ставить уточнювальні запитання, аналізує додаткові дані (кардіограми, рентгенівські знімки), і пропонує план лікування.

Людина-лікар затверджує рішення системи — але без прямої взаємодії з пацієнтом.

Рівень помилок у тестуванні — менше 0,3%, заявляє Synyi AI. Технологія наразі обмежується діагностикою близько 30 респіраторних захворювань, включаючи астму та фарингіт.

Протягом року розробники проєкту планують додати ще до 20 гастроентерологічних та дерматологічних діагнозів.

Мета — створити ефективну ланку первинної медичної допомоги на базі штучного інтелекту, особливо для регіонів із обмеженим доступом до медицини.

Китайські компанії активно тестують свої розробки саме на Близькому Сході. Окрім Synyi AI, у регіоні вже працюють Fosun Pharmaceutical та XtalPi Holdings, які відкривають лабораторії з робототехніки та ШІ-діагностики в ОАЕ.

Попри технологічний прорив, деякі медики ставляться до таких проєктів зі скептицизмом.

— Найкращі моделі ШІ все ще не дотягують навіть до рівня сімейного лікаря, — наголошує Нгіам Кі Юань, старший консультант з Сінгапуру.

На думку міжнародних експертів головними викликами у цьому питанні є довіра, прозорість алгоритмів, відповідальність медиків та безпека пацієнтів.