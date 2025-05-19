﻿
Війна

Росія перекидає елітні війська на Курщину, - Генштаб

Росія перекидає елітні війська на Курщину, - Генштаб

РФ перекидає свої найбоєздатніші сили — підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти — зі сходу України до Курської області.

За даними українського командування, ці війська мали посилити наступи на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках, однак через великі втрати на Курському напрямку РФ змушена перекидати резерви саме туди.

"Агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків... Основні задачі операції виконано, ворог намагається переламати ситуацію", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Що відбувається:

- РФ стягнула елітні війська на Курщину для стримування українського контрнаступу.

- 60–70% ударів тактичної авіації Росії переорієнтовано саме на Курський напрямок.

- Унаслідок російських авіаударів місто Суджа практично зруйноване.

- До бойових дій залучено до 12 тисяч військових КНДР.

Втрати противника в Курській області, за даними ЗСУ становлять:

- 63 172 вбитими та пораненими, з них близько 4 000 — громадяни КНДР.

- 968 осіб — у полоні.

- 5607 одиниць техніки знищено або пошкоджено.

За оцінками Генштабу, Росія намагається перегрупуватися та створити нове ударне угруповання, щоб утримати ситуацію на північному фронті. Водночас українські сили ведуть активну оборону та завдають суттєвих втрат ворогу..

Теги:

Курщинавійна в Україніконтрнаступ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Цієї ночі держава-агресор має намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети, - ГУР
Надзвичайні події 18.05.2025 17:14:00
Цієї ночі держава-агресор має намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети, - ГУР
Читати
Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст: двоє членів екіпажу загинули
Свiт 18.05.2025 16:40:12
Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст: двоє членів екіпажу загинули
Читати
Генштаб обіцяє розібратися з "дебільними завданнями" та невиправданими втратами людей
Суспiльство 18.05.2025 16:03:43
Генштаб обіцяє розібратися з "дебільними завданнями" та невиправданими втратами людей
Читати

Популярнi статтi