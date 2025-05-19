Росія перекидає елітні війська на Курщину, - Генштаб

РФ перекидає свої найбоєздатніші сили — підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти — зі сходу України до Курської області.

За даними українського командування, ці війська мали посилити наступи на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках, однак через великі втрати на Курському напрямку РФ змушена перекидати резерви саме туди.

"Агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків... Основні задачі операції виконано, ворог намагається переламати ситуацію", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Що відбувається:

- РФ стягнула елітні війська на Курщину для стримування українського контрнаступу.

- 60–70% ударів тактичної авіації Росії переорієнтовано саме на Курський напрямок.

- Унаслідок російських авіаударів місто Суджа практично зруйноване.

- До бойових дій залучено до 12 тисяч військових КНДР.

Втрати противника в Курській області, за даними ЗСУ становлять:

- 63 172 вбитими та пораненими, з них близько 4 000 — громадяни КНДР.

- 968 осіб — у полоні.

- 5607 одиниць техніки знищено або пошкоджено.

За оцінками Генштабу, Росія намагається перегрупуватися та створити нове ударне угруповання, щоб утримати ситуацію на північному фронті. Водночас українські сили ведуть активну оборону та завдають суттєвих втрат ворогу..