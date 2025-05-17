Оприлюднено авдіозапис допиту Байдена, на якому він не зміг згадати рік смерти свого сина

Під час допиту щодо незаконного зберігання секретних документів колишній президент США Джо Байден демонстрував провали в пам’яті, марно намагаючись згадати, коли помер його син Бо, а також інші факти свого життя.

Про це пише видання Axios, яке й опублікувало аудіозапис.

Допит Байдена відбувся ще у 2023 році. Тоді протягом двох днів, 8 та 9 жовтня, спеціальний прокурор Роберт Гур допитував його у справі про зберігання секретних документів часів його віцепрезидентства в його колишньому приватному офісі.

Раніше Міністерство юстиції публікувало стенограми цих допитів, але Білий дім за часів Байдена відмовлявся оприлюднювати їхні аудіозаписи, аргументуючи це тим, що вони є «матеріалами правоохоронних органів» і що ними можуть скористатися республіканці, які хочуть лише «нарізати їх, перекрутити й використати в партійних політичних цілях».

На аудіо чути те, чого не передавали стенограми, зокрема тихий голос Байдена й довгі паузи, коли він намагається згадати правильні слова чи дати.

Адвокати, які сиділи поруч із ним на допиті, допомагали йому згадувати деякі факти — рік, коли від раку помер його син Бо і коли Дональда Трампа вперше обрали президентом. Так само він не міг згадати, як саме секретні документи потрапили до його офісу.

Axios пише, що цей аудіозапис підтверджує твердження спецпрокурора Гура про те, що присяжні в суді, сприйняли б Байдена як «симпатичного, доброзичливого літнього чоловіка з поганою пам'яттю».

Саме через це Гур тоді вирішив не висувати звинувачень Байдену за неналежне поводження з секретними документами.