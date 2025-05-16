Європейський Союз розглядає можливість запровадження нових, безпрецедентно жорстких санкцій проти Росії у відповідь на відмову російського диктатора Володимира Путіна від переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та ігнорування закликів до припинення вогню. Серед варіантів обговорюється повне торгове ембарго та запровадження надзвичайно високих тарифів на російський імпорт. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотирьох європейських чиновників.

Після того, як Володимир Путін проігнорував звернення лідерів ЄС та Великої Британії щодо 30-денного припинення вогню в Україні, європейські дипломати зазначають, що тепер метою є завдання нищівного удару по російській економіці, який би значно перевершив усі попередні раунди санкцій.

Відмова від переговорів як каталізатор

Головним поштовхом до підготовки нового пакету обмежень стала принципова позиція російського лідера щодо перемовин. Відмова сісти за стіл переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським та ігнорування міжнародних закликів про гуманітарне перемир'я, зокрема на 30 днів, сприйнято європейськими лідерами як демонстрація небажання шукати мирні шляхи врегулювання конфлікту. Це підштовхує їх до пошуку більш радикальних економічних важелів тиску на Кремль.

На столі — повне ембарго та шокові тарифи

За даними Politico, одним з найбільш обговорюваних і потенційно руйнівних варіантів є запровадження повного торгового ембарго проти Росії. Це означало б припинення практично всіх торговельних відносин між ЄС та РФ, що стало б колосальним ударом по російській економіці, яка значною мірою залежить від експорту до Європи.

Окрім того, активно розглядається можливість запровадження штрафних тарифів на російський імпорт. За словами двох європейських чиновників, розмова на цю тему буде зосереджена на значному посиленні таких заходів. Масштаби цих тарифів можуть бути безпрецедентними.

Натхнення від Вашингтона та попередні заяви

Ідеєю для запровадження надзвичайно високих тарифів стала пропозиція сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який запропонував ввести 500% тарифи на російський експорт у разі, якщо Путін не припинить агресію проти України. Як зазначив один з чиновників ЄС, Євросоюз "черпав би натхнення з масштабу" цієї пропозиції при формуванні своїх нових обмежень.

Європейські лідери раніше вже попереджали, що у разі відмови Росії від припинення вогню, ЄС готовий запровадити ще жорсткіші санкції, включаючи можливі тарифи до 500% на імпорт російської нафти. Ця заява тепер набуває конкретних обрисів у контексті підготовки нового раунду тиску.

Зустріч лідерів в Албанії: пошук рішучих заходів

Питання посилення санкцій стане ключовою темою неформальної зустрічі лідерів, що відбудеться в п’ятницю, 16 травня, в Албанії. У ній візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Метою зустрічі є обговорення шляхів зупинки бойових дій в Україні, і, як зазначають джерела, розмова буде зосереджена на значному посиленні санкційного тиску на Москву.

Високопоставлений чиновник Великої Британії напередодні переговорів у Стамбулі у четвер, 16 травня, попередив, що якщо ці переговори не будуть успішними, розмова, ймовірно, "крутитиметься навколо санкцій і того, як ми можемо об'єднати країни, щоб розпочати ті сильніші санкції, про які згадувалося в суботу в Києві".

17-й пакет санкцій вже скоро

Тим часом, підготовка 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії вже перебуває на завершальній стадії. Як підтвердив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, цей пакет буде остаточно затверджено 20 травня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі. Очікується, що він міститиме подальші обмежувальні заходи, хоча їхні масштаби, ймовірно, будуть менш радикальними, ніж ті, що зараз обговорюються як відповідь на дії Путіна.

Підготовка до нового раунду тиску на Кремль свідчить про рішучість ЄС посилити економічне удушення Росії у відповідь на її агресію та відмову від мирних шляхів врегулювання. Можливе повне торгове ембарго та запровадження "шокових" тарифів можуть стати тим "нищівним ударом", якого прагнуть європейські лідери, щоб змусити Путіна змінити свою політику.