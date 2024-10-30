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Київ уночі пережив 19-ту за жовтень атаку ворожих дронів, протиповітряна оборона ліквідувала всі БПЛА, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) в середу вранці.

"Повітряна тривога в Києві тривала понад 2 години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику - заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені", - інформував начальник КМВА Сергій Попко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок атаки ударних дронів ЗС РФ у Києві зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі, де в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох приміщеннях. Із будинку було евакуйовано 18 осіб.

За іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло загоряння, згодом сталася розгерметизація ГРП (уже усунуто). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що внаслідок падіння уламків і пожежі в багатоповерхівці в Солом'янському районі постраждало 9 осіб, серед них - 11-річна дівчинка. Усім медики надали допомогу на місці.

 
ForUm

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