За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, наразі українська влада має кілька сценарії, за якими планують у майбутньому підвищувати заробітну плату вчителям.

Про це очільник МОН повідомив під час щорічної освітньої конференції "Серпневий-2024".

Наразі видатки державного бюджету на оплату праці педагогів становлять приблизно 103 мільярди на рік. Підвищення заробітних плат вимагатиме додаткових від 48 до 270 мільярдів гривень.

"Я бачу, наскільки серйозно до цього питання ставляться всі. Це проблема, яка має бути вирішена, як тільки з'явиться можливість", –заявив Оксен Лісовий.

За його словами, розмір витрачених на підвищення зарплат коштів залежатиме від того, яке фінансування отримає відомство. Це також стане основою підходу до підвищення – воно може відбуватися одночасно або поетапно.

"Наразі немає на рівні вищого політичного керівництва країни, Міністерства фінансів дискусії щодо того, що зарплата вчителям повинна бути змінена. Усі розуміють, що цим ми формуємо людський капітал, без якого не може розвиватися країна", – додав Лісовий.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак додав, що наразі державний бюджет України повністю витрачається на фінансування військових потреб. Натомість медична, соціальна та освітні сфери забезпечуються за рахунок підтримки іноземних партнерів.

"Уявіть собі, коли ми кожен рік починаємо із величезним мінусом, як важко пояснити нашим партнерам, наскільки нам важливо втримати людей у професії", – заявив нардеп.

Бабак зауважив, що індексація зарплат проходить щороку, однак визнав, що цього, як і підвищення зарплат, не достатньо, аби залишити професіоналів у сфері і мотивувати молодих людей доєднуватися до лав освітян.

Для цього необхідно додатково створити сучасний освітній простір, а також, каже Бабак, змінити систему перепідготовки і підвищення кваліфікації, яка здатна сформувати професійну мотивацію вчителів.