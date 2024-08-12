Олена Сосєдка, колишня співвласниця банку «Конкорд», який втратив минулого року ліцензію НБУ через нелегальне обслуговування грального бізнесу та відомий колишній сбушник та ексрадник Офісу президента Артем Шило, якого підозрюють в організації схеми на закупівлях у АТ «Укрзалізниця», отримали контроль над Банком інвестицій та заощаджень ("БІЗБАНК", BISBANK), пише "Антікор".

Про це повідомили кілька джерел у керівництві НБУ та "БІЗБАНКу", хоча формально структура власності поки що не змінювалася, як і керівництво та наглядова рада банку.



Як зазначають джерела, придбання має залишатися в таємниці насамперед через скандальну репутацію покупців. Не виключено, що незабаром діяльність банку суттєво зміниться.



Нагадаємо, у серпні 2023 року правління Нацбанку вирішило відкликати банківську ліцензію "Конкорд Банку", штаб-квартира якого перебувала у Дніпрі. Формальна підстава – систематичне порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Неформальна – значний бекграунд установи в обслуговуванні грального бізнесу. Власниці банку «Конкорд» – рідні сестри Юлія та Олена Сосєдки. Олена Сосєдка розповідала, що вивчала банківську справу в Москві і, після повернення до Дніпра, почала працювати в компанії «Оствінд капітал», яка займалася приватизацією та скуповуванням акцій підприємств, де вже працювала її старша сестра як партнер.



Артем Шило був керівником Головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, а також ексрадником Офісу президента. У квітні 2024 року його було затримано за підозрою у розкраданні понад 200 мільйонів гривень на держзакупівлях силових трансформаторів та кабелів для АТ «Укрзалізниця» та рішенням Вищого антикорупційного суду взято під варту, однак пізніше він вийшов під заставу у 30 мільйонів гривень. За версією слідства, скандальний спецпризначенець протягом червня-грудня 2022 року просував на тендері компанію під назвою «Узелектро», яка пропонувала «Укрзалізниці» трансформатори за вдвічі більшою ціною, ніж конкуренти. Крім того, виявилося, що кінцевий бенефіціар компанії-переможця – громадянин Білорусі, який, до того ж, має зв’язки з РФ.



Раніше "БІЗБАНК" належав кільком фізичним та юридичним особам, зокрема Андрію Попову, який перебуває під санкціями РНБО за контрабанду, та його компанії «Єврорезерв». Також серед основних акціонерів банку відомі українські бізнесмени Сергій Лагур та Степан Івахов, які мають багаторічний спільний бізнес за групою «Континіум», у т.ч. мережу АЗК WOG. За даними НБУ на початок 2024 року частки банку у розмірі менше 10% належать Інні Москаленко, Олегу Галущаку, Валерію Горбатюку та іншим фізособам. Активи банку – 3,8 млрд грн, капітал – 777 млн грн.

