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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не припиняється робота з посилення систем протиповітряної оборони для українських військових.

"Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба", - сказав він у вечірньому відеозверненні в неділю.

За його словами, "пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита, ППО і бойової авіації". "Щоночі й щодня протягом цієї війни українці страждають від російських ударів. Дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно", - зазначив він.

Водночас Зеленський наголосив, що "один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави - це бойова авіація".

"На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба – закриття від "шахедів" та від ракет. Зокрема від північнокорейських ракет", - підсумував президент.
ForUm

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