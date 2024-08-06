Партнери України, що надають допомогу, періодично порушують питання щодо зниження призовного віку. Вони вважають 18-25 років оптимальним віком, коли фізично та психологічно людина може ефективно воювати. Про це депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив на брифінгу у вівторок, 6 серпня.

За його словами, жодних ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років на сьогодні в Україні немає ні на рівні Верховної Ради, ні Генерального штабу, Міністерства оборони та Головнокомандувача ЗСУ. Підстав говорити про необхідність зниження призовного віку під час мобілізації немає підстав, наголосив Веніславський.

"Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоби громадяни в силу своїх фізичних та, скажімо так, психологічних якостей могли активно воювати, але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої влади виконавчої, президента - жодних ініціатив у цьому плані немає", - підкреслив Веніславський.