Перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула до України. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомило агентство Bloomberg у середу, 31 липня.

"Перша поставка винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну, що є довгоочікуваним кроком, який може підвищити здатність зруйнованої війною країни відбивати російські атаки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією агентства, кінець липня був кінцевим терміном для передачі військових літаків американського виробництва, і він був дотриманий. Наразі кількість винищувачів невелика та незрозуміло, чи зможуть українські пілоти одразу використати бойові літаки чи процес займе більше часу, зазначили обізнані джерела. Проте сама передача винищувачів F-16 повинна допомогти Україні з часом наростити потенціал, щоб подолати перевагу держави-агресора Росії в повітрі, пише Bloomberg.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня The Washington Post повідомив, що винищувачі F-16 мають прибути та з'явитися в небі України протягом декількох тижнів.