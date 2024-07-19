За останні кілька днів, імовірно, через спеку на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори, що погіршило складну ситуацію в енергосистемі, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки, фізично згоріло, за уточненням колег, два трансформатори струму (...). Сьогодні, як мені повідомили, на цій самій АЕС із тих самих причин згорів іще один силовий трансформатор, і за неперевіреними даними - ще один на Чорнобильській АЕС", - написав він у своєму фейсбуці у четвер.

Харченко зазначив, що це призвело до відключення від мережі одного з реакторів, а далі - двох або трьох високовольтних ліній НЕК "Укренерго".

За його словами, перша аварія значно ускладнила ситуацію в енергосистемі.

"Саме через цю, абсолютно технічну аварію лівий беріг України – включно з Дніпром, Сумами і далі за переліком – останні два дні вкрай жорстко обмежений у постачанні електрики", - пояснив він, додавши, що після другої аварії ситуація стала ще складнішою.

При цьому Харченко звернув увагу, що в офіційних зведеннях, зокрема Міністерства енергетики, про це нічого не повідомлялося.

"Фантастична спека плюс постійне перевантаження обладнання плюс постійне включення та виключення мереж (які до цього геть зовсім не призначені) по всій країні призводять до швидкої деградації обладнання. Аварій буде дедалі більше – вже незалежно від спеки (мороз теж впливатиме негативно). Як мені здається, вдавати, що нічого не відбувається, – найгірша стратегія", - вважає директор ЦДЕ.

Водночас він висловив переконання, що в таких випадках потрібно проводити службові розслідування, аналізувати причини та готувати план дій на майбутнє і терміново його реалізовувати.

"Якщо взимку "посипляться" розподільчі пристрої АЕС (пристрої, відповідальні за видачу електроенергії в мережу), мало не покажеться нікому. Людей треба інформувати. Людей треба попереджувати. Людям треба дати розуміння необхідності готуватися до складної зими", - висловив він переконання.

При цьому Харченко порадив забезпечуватися на зиму альтернативними видами електропостачання.

Як повідомлялося, згідно з інформацією Міненерго та "Укренерго", через аварію в ніч на 16 липня на одному з енергооб'єктів аварійні відключення електроенергії того дня та переважно до ранку 17 липня застосовували в семи областях - Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, а для решти максимально посилили обмеження, які передбачають вимкнення впродовж доби одночасно чотирьох черг споживачів. Про аварійні відключення в Дніпропетровській області сьогодні повідомляв ДТЕК.