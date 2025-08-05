Застава до $15 тисяч: США вводять нові жорсткі правила для отримання віз

Сполучені Штати планують стягувати заставу до 15 тисяч доларів із претендентів на туристичні (B-2) та бізнес-візи (B-1) із деяких країн, щоб гарантувати їхній виїзд із США до закінчення терміну дії візи. Про це повідомив Держдепартамент США, інформує CBS News.

Нова річна пілотна програма орієнтована на громадян країн з високим рівнем прострочених віз та недостатніми перевірками під час видачі документів. Розмір застави визначатимуть консульські працівники, очікується, що в середньому вона становитиме близько 10 тисяч доларів. Заставу повернуть після виїзду зі Сполучених Штатів.

У повідомленні Держдепартаменту наголошується, що ця програма не поширюватиметься на учасників безвізового режиму, який дозволяє громадянам понад 40 країн в'їжджати до США на термін до 90 днів без візи.

Офіційний перелік країн, на які поширюватиметься нововведення, наразі не оприлюднено. За даними Держдепартаменту, країнами з найвищим рівнем прострочення віз у 2023 фінансовому році були Чад, Лаос, Гаїті та Конго.

Поки що немає офіційної інформації, чи торкнеться ця нова система українських громадян.