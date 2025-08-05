﻿
Суспiльство

Мовний фронт: де в Україні найчастіше порушують закон про мову

Мовний фронт: де в Україні найчастіше порушують закон про мову

У першій половині 2025 року найбільше порушень мовного законодавства зафіксували у Києві, Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях. Про це повідомили в Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови. Загалом із січня по червень мовний омбудсмен провів 656 заходів державного контролю та завершив понад 500 перевірок, у результаті яких зафіксували 524 порушення.

Де і як порушують мовне законодавство:

Користувацькі інтерфейси – 36% порушень (ст. 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної").

Обслуговування споживачів – 26% (ст. 30).

Інформація для загального ознайомлення – 22% (ст. 28).

У першому півріччі складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення, а також винесено 136 попереджень. Крім того, з початку року до офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1410 звернень від громадян щодо порушення їхнього права на отримання інформації та послуг українською. Це на 348 більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Олена Івановська, мовна омбудсменка України, підкреслила необхідність законодавчого закріплення заборони публічного виконання пісень російською мовою. Вона наголосила, що мовне питання потребує не лише контролю, а й системної роботи з популяризації державної мови.

 

 

Теги:

мовний омбудсменОлена ІвановськаЗакон про мовупорушення мовного законодавствазахист державної мови
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Велотренування покращують функції мозку при хворобі Паркінсона
Здоров'я 04.08.2025 23:48:10
Велотренування покращують функції мозку при хворобі Паркінсона
Читати
ХАМАС готовий до переговорів з Ізраїлем про всеосяжне врегулювання в Газі та звільнення заручників, – The National
Свiт 04.08.2025 23:29:41
ХАМАС готовий до переговорів з Ізраїлем про всеосяжне врегулювання в Газі та звільнення заручників, – The National
Читати
Іспанії та Португалія страждають від аномальної спеки: високий ризик пожеж
Свiт 04.08.2025 23:10:47
Іспанії та Португалія страждають від аномальної спеки: високий ризик пожеж
Читати

Популярнi статтi