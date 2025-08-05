Російські окупанти розширюють спектр ударних засобів

Російські безпілотники типу “Гербера”, які раніше виконували переважно розвідувальні функції або використовувались як хибні цілі, тепер все частіше залітають на територію України з бойовим навантаженням.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що ворог змінив тактику використання цих дронів, перетворивши їх на реальну загрозу для українських військових та цивільних.

“Раніше такі дрони здебільшого використовувалися ворогом для розвідки або як фальш-ціль, але тепер частіше залітають на територію України з бойовою частиною” — наголошують прикордонники.

Прикордонники також продемонстрували один із безпілотників, який вдалося приземлити майже неушкодженим. Це зробили бійці бригади “Сталевий кордон”, які ведуть активну боротьбу з ворожими дронами.

Зміна характеру використання “Гербер” свідчить про адаптацію російських сил до умов фронту та спробу розширити спектр ударних засобів. Українські захисники продовжують вдосконалювати методи протидії загрозам з повітря.

Нагадаємо, російські безпілотники “Шахед” почали здійснювати складні маневри в польоті, щоб уникати ураження українськими дронами-перехоплювачами.

Крім того, російські війська можуть незабаром почати використовувати оновлені “Шахеди”, які здатні керуватися в режимі реального часу. Замість попередньо заданого маршруту польоту — ручне керування та координація між кількома апаратами в повітрі.

Як повідомлялося, у червні в Україні вперше зафіксували використання російського ударного дрона-камікадзе типу “Shahed” із вбудованою камерою, модулем штучного інтелекту з машинним зором та системою прямого радіоуправління з території Росії.