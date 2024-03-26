Впровадження концепції бронювання, яка дасть "білому" бізнесу рівніші умови для бронювання критично важливих військовозобов'язаних співробітників, за попередніми розрахунками, може приносити від 200 млрд грн до державного бюджету щорічно, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Зараз діяльність комітету фокусується на забезпеченні потреб фінансування бюджету через різні інструменти і, звісно, першим тут є пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків. І тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а якраз на створення нових механізмів, пошук нових інструментів, нових шляхів (...), зокрема, ми не відкидаємо питання економічної оборони, яке, на нашу думку і за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік", - зазначив голова комітету, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у лютому відбулися Комітетські слухання разом із бізнес-асоціаціями щодо потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) у відновленні.

"У результаті наш комітет в офіційному порядку надав рекомендації парламенту. Ці рекомендації стосуються того, щоб ухвалити якомога швидше шість законопроєктів і ще п'ять якомога оперативніше підготувати до другого читання. (...) Ми націлені на те, щоб у найближчий термін, у кілька місяців, у нас у законопроєктному полі з'явилися реальні документи, які відображатимуть те, що ми разом із бізнесом спільно напрацювали", - додав він.

Як повідомлялося, група народних депутатів спільно з представниками бізнесу, а також аналітиками та економістами розробляє концепцію бронювання. Згідно з цією концепцією, уряд хоче надати можливість бізнесу за рахунок сплати збільшеного фіксованого військового збору бронювати критично важливих військовозобов'язаних співробітників. При цьому, передбачається ліміт бронювання - до 50% військовозобов'язаних на підприємстві.